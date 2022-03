Emergenza guerra in Ucraina: ecco la raccolta di beni e donazioni economiche

Olbia. Tutti i Comuni sardi hanno pubblicato la nota stampa del Conoslato Onorario di Ucraina della Sardegna il quale informa, che per l'emergenza in atto è stata istituita l'unità di crisi per avviare in tempi stretti una raccolta di donazioni economiche e di beni di prima necessità in favore del popolo ucraino.

"Ai fini di garantire durante il periodo d'emergenza la cooperazione con le autorità regionali amministrative e sanitarie, il Consolato invita tutti i Comuni, le associazioni e privati alla registrazione dei cittadini ucrainiin ingresso nel territorio regionale presso il Conoslato Onorario con sede a Cagliari".

"Per gestire e coordinare le molteplici azioni in corso e censire tutte le attività, si chiede a tutte le associazioni, enti e cittadini che in maniera autonoma desiderano collaborare di rivolgersi ai seguenti contatti: 334/3607104 e alla e-mail: [email protected] con sede in via Santa Margherita 51 a Cagliari", conclude la nota.

Di seguito nel documento ufficiale è stato inserito l'Iban per le donazioni.