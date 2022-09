Elezioni, i dati sull'affluenza: 16 i parlamentari eletti in Sardegna

Olbia. Una domenica dedicata alle votazioni per il rinnovo di Camera e Senato. Prima cosa da sottolineare è l'affluenza confermata al 63,9%, la più bassa di sempre, in Sardegna al 53,1% (-12%), un sardo su due non vota.

Giorgia Meloni e il centrodestra vincono anche sull'Isola, oltre il 41%, mentre il centrosinistra si ferma a 26,5%. Il Movimento 5 Stelle conquista il 21,7% ed è il secondo partito in Sardegna dopo Fratelli d'Italia, il Terzo Polo non raggiunge il 5% e si ferma al 4,5%. Tra singoli partiti: FdI 24%, M5S 21,7%, Pd 18,3%, Forza Italia supera l'8% ma scende Lega con 6,5%.

Al senato per il collegio area sud: al momento risulta eletta Antonella Zedda, nord Marcello Pera. Alla Camera per collegio Area metropolitana Ugo Cappellacci, sud Gianni Lampis, Nuoro e Oristano Barbara Polo, Nord Dario Giagoni.

Eletti con sistema proporzionale: (Senato), Antonella Zedda eletta all'uninominale dovrà lasciare il posto a Giovannino Satta, centrosinistra Marco Meloni, (M5S) Ettore Licheri lascia il posto a Sabrina Licheri. Bisogna attendere i risultati nazionali per la Camera ma si potrebbero fare delle valutazioni: FdI Salvatore Deidda, Francesco Mura e Pietro Pittalis, centrosinistra Silvia Loi e Romina Mura, Cinque Stelle Susanna Cherchi e Emiliano Fenu.

L'analisi dei dati. Per la Camera a Cagliari il deputato uscente (centrodestra) Ugo Cappellacci, conquista il 38% contro il 29% di Andrea Frailis (centrosinistra), deputato uscente del Pd. Nel collegio Sassari-Olbia vince il centrodestra con il consigliere regionale della Lega Dario Giagoni, (41%), mentre 27% per Carla Bassu (centrosinistra) Mario Perantoni (M5S) al 22%.

Al senato nel nord Sardegna Marcello Pera (centrodestra) con 41% mentre Gavino Manca il 27% (centrosinistra) e Marcello Cherchi (M5S) 22%. Nel sud Antonella Zedda (centrodestra) 40%, mentre l'ex Rettrice dell'Università di CagliariMaria del Zompo (centrosinistra) 27,5%. Sabrina Licheri (M5S) quasi 22%, Claudia Medda (Terzo Polo) sotto il 5%.