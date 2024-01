E' morto Paolo Modolo, il re del velluto

Orani. Si è spento all'età di 77 anni, Paolo Modolo, lo stilista di Orani che ha portato il velluto in tutto il mondo, considerato appunto il re del velluto. Una passione sfrenata per la moda che ha spinto Modolo - tantissimi anni fa - ad aprire la sua sartoria ad Orani, paesino dell'entroterra sardo. Uno stile unico fatto di arte e tradizione, riconosciuto e apprezzato in tutto il mondo. Oggi la Sardegna piange un grande sarto e stilista.