Dpcm in arrivo, Sardegna in fascia verde: attenzione ai posti letto

Olbia, 3 novembre 2020 – Tra oggi e domani verrà emanato un nuovo Dpcm dal presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte: ieri, tale dispositivo è stato illustrato alle Camere. Il meccanismo pensato dal governo è composto d atre fasce di rischio nelle quali verranno inserite le Regioni e le Province Autonome a seconda di alcuni parametri riguardanti l’emergenza Covid. Se per il Piemonte e la Lombardia si profila una fascia rossa, per la Sardegna dovrebbe profilarsi all’orizzonte una fascia verde, quella con rischio minore.

I parametri che il Ministero della Salute terrà d’occhio per emanare le sue ordinanze, le quali sanciranno misure più o meno restrittive, sono diversi: intanto c’è l’ormai celebre Rt che ci dice quanti cittadini vengono contagiati che, nell’ultimo rapporto ISS disponibile (clicca qui per leggerlo) tale valore medio su 14 giorni è pari a 1.12 con intervallo inferiore di 0.79 e intervallo superiore di 1.55; altro parametro importante è l’incidenza dei nuovi contagi su 100.000 abitanti che si può leggere in questo documento (quella cumulativa sul totale dei casi è di 384,55 mentre quella riferita su 14 giorni è di 82,86); infine, il tasso di occupazione dei posti letto in subintensiva e in terapia intensiva che, in Sardegna, sta preoccupando anche se si è ancora lontani dalla fatidica soglia del 30%.

Insomma, la Sardegna dovrebbe finire in fascia verde, ma se la situazione dovesse peggiorare l’isola potrebbe finire in fascia gialla. C’è da dire che in questi giorni la giunta regionale ha aumentato i posti letto Covid fino a 590 unità e che un grosso aiuto al sistema pubblico lo stanno dando i Covid Hospital Policlinico Sassarese e Mater Olbia, nonché i Covid Hotel.