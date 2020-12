Covid, Sardegna: primi al “Vaccine day”un medico e un’infermiera

Cagliari, 23 dicembre 2020- Il prossimo 27 dicembre è la data che è stata scelta per il “Vaccine day” in Sardegna. La primissima campagna vaccinale contro il Covid-19 partirà dal Presidio sanitario San Michele di Cagliari. Qui verranno somministrate le prime 180 dosi. E proprio dall’Ospedale San Michele arrivano i nomi di due dipendenti della Asl 8 che per l’occasione si sottoporranno per primi al vaccino. Si tratta del 71enne Silverio Piro, specialista in Malattie Infettive, Igiene e Medicina Tropicale. Già Dirigente Medico Div Malattie Infettive ASL 8 Cagliari dal Settembre 1974 al Settembre 2012 è ora consulente Infettivologo con incarico di attività sanitaria finalizzata al superamento dell’emergenza COVID-19 in particolare attività di verifica e validazione dei percorsi e dei protocolli aziendali anti Covid. L’altra dipendente che si sottoporrà al vaccino è l’infermiera 58enne Virginia Boi, coordinatrice infermieristica e responsabile della pre ospedalizzazione. Come riporta L’Unione Sarda al momento sarebbero tante le adesioni alle vaccinazioni e l’Azienda sanitaria sta provvedendo a organizzare gli ultimi dettagli in vista della prossima imminente giornata del 27 dicembre.