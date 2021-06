Covid, da domani niente obbligo di mascherine all'aperto

Cagliari. Finalmente il grande giorno è arrivato, da domani decade l'obbligo di indossare le mascherine all'aperto. In tutte le regioni, tranne la Campania che ha mantenuto le regole che ne impongono l'uso anche all'esterno, finalmente si potrà camminare all'aperto senza indossare la mascherina. Importante ricordare che permane l'obbligo di tutte le regole igieniche anti-contagio e che la mascherina andrà portata sempre con sé con obbligo di utilizzo nel caso in cui vengano a mancare le condizioni di distanza di sicurezza anti-contagio con pericolo di assembramenti e nei locali al chiuso. Nei bar e nei ristoranti al chiuso, una volta consumato andrà sempre indossata per alzarsi dal tavolo. Italia in zona bianca quindi, ma in attesa che venga portata a compimento l'immunizzazione degli italiani non bisogna abbassare la guardia.