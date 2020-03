Covid-19, Calangianus: l’artista Patrizia Pitzianti e le mascherine colorate

Calangianus, 29 marzo 2020 – È iniziato tutto dopo aver pubblicato un post su Facebook, nel quale spiegava di aver cucito delle mascherine per la sua famiglia. Da quel momento, l’artista e pittrice di Calangianus Patrizia Pitzianti, ha ricevuto tantissime richieste non solo dalla Sardegna, ma anche da Genova e Firenze.

Ha iniziato a cucire le mascherine un po’ per passare il tempo e creare qualcosa di utile, in questa situazione, ma soprattutto perché in giro non se ne trovavano più. Ora, grazie alla vicinanza delle persone ed alle loro donazioni di stoffe, Patrizia può continuare il suo bellissimo lavoro.

Le mascherine sono fatte di cotone e tessuto non tessuto (Tnt), lavabili e ovviamente riutilizzabili.

Essendo una persona super creativa, ha trasformato della stoffa di vario genere, in mascherine originali. Sì perché, infatti, le mascherine non sono monocromatiche ma tutte differenti, quelle che nascono già con la stoffa colorata e con disegni oppure quelle con fondo bianco sulle quali, su richiesta delle mamme per i propri bimbi, Patrizia libera la propria creatività, inserendo persino la frase che ha caratterizzato questo periodo, ANDRÀ TUTTO BENE.

In questo momento così difficile per tutti è bello vedere, che una persona come Patrizia, impiega il proprio tempo per aiutare le altre persone e donare una “protezione” in più contro il virus.