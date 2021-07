Coronavirus: aumentano i contagi nel Sud Sardegna

Cagliari. Nella giornata di domenica il bollettino dell'unità di crisi regionale ha registrato 233 tamponi positivi su una media di 2534 test svolti, nel cui 10% di questi risultava un contagio della variante indiana. Nel capoluogo sardo si registrano oltre 60 ricoveri ospedalieri con quattro persone in terapia intensiva. Il responsabile della sorveglianza sanitaria dell'Aou di Sassari, Antonello Serra, ha affermato che ciò che dovrebbe più preoccupare è la facilità con cui avviene il contagio: infatti, secondo alcune studi recenti, la nuova variante ha una carica di trasmissione del 60% più forte rispetto a quella inglese e dell'80% in più rispetto a quella di Wuhan. Il problema sta allora nella facilità di trasmissione che è più breve rispetto a quella britannica. Anche l'incubazione avviene più velocemente, se finora occorrevano sei giorni ora ne bastano solo quattro, seppur grazie ai vaccini non si incorra nella possibilità di ammalarsi in modo grave. Fa riflettere come nei giovani,alle volte, si siano manifestati sintomi seri e debilitanti dell'infezione, e talune volte si siano avuti casi di polmoniti di media entità.