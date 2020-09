Coronavirus, contagi in rialzo tra Sassari e Gallura: 41 nuovi casi

Olbia, 29 settembre 2020 – Un nuovo picco di casi di Coronavirus nel Nord Sardegna: si evince dai dati resi pubblici dalla Regione Sardegna nel consueto bollettino giornaliero. Sono 41 i nuovi casi segnalati nella Provincia di Sassari che ricomprende nel suo territorio anche la Gallura.

Si tratta di un nuovo picco per il Nord dell’Isola, il secondo dopo quello registrato a fine agosto quando ne sono stati contati 50 in un solo giorno. Continuano, dunque, ad aumentare i casi positivi nell’Isola grazie agli screening e al sospetto diagnostico. Rispetto alle altre Regioni italiane, l’incremento di oggi è “medio“: in Campania si registrano 286 nuovi casi, nel Lazio 219, in Lombardia 203, in Sicilia 163, in Veneto 140, in Piemonte 100.

Poco sotto i 100 troviamo: Emilia-Romagna (97), Liguria (89), Sardegna (82), Puglia (76). Tutto il resto delle Regioni viaggia sotto i 60 casi giornalieri con alcune “isole felici” come Molise, Basilicata, Valle d’Aosta, Provincia Autonoma Bolzano che segnano meno di 10 contagi rispetto al 28 settembre.