Centro Cash celebra 20 anni di successi in Sardegna e rinnova il suo punto vendita storico

Olbia. Centro Cash festeggia il suo 20° anniversario con una serie di iniziative pensate per premiare la fedeltà dei clienti e celebrare un lungo percorso di crescita che gli ha permesso di diventare un punto di riferimento della grande distribuzione alimentare all’ingrosso in Sardegna.

Nato nel 2005 con un piccolo Cash & Carry a Oristano, Centro Cash ha ampliato progressivamente la sua presenza sul territorio aprendo altri quattro punti vendita a Olbia, Nuoro, Cagliari e Sassari. Grazie a un’offerta costruita su assortimenti mirati, prezzi competitivi, soluzioni su misura e servizi innovativi, si è affermato come partner strategico per le imprese locali. Oggi, oltre 15.000 professionisti del settore HoReCa e del piccolo retail alimentare scelgono ogni anno Centro Cash come alleato delle loro attività.

Il ventesimo anniversario non è solo un momento di celebrazione ma anche l’occasione per guardare al futuro con nuove sfide e obiettivi ambiziosi. Uno dei progetti più significativi sarà l’ampliamento ed il rinnovamento del punto vendita storico di Oristano, dove tutto è iniziato. Un intervento che non rappresenta solo un miglioramento strutturale ma anche una conferma dell’impegno a garantire maggiore efficienza e qualità del servizio, creando un ambiente più moderno, funzionale ed in grado di rispondere alle esigenze dei professionisti.

"Vogliamo celebrare questo traguardo con chi ci ha sempre sostenuto", afferma Giorgio Annis, Amministratore Delegato di Centro Cash. “Siamo orgogliosi di questa storia di fiducia e collaborazione e lo dimostriamo con azioni concrete per ringraziare i nostri clienti. La loro scelta ci ispira a migliorare costantemente, affinché possiamo continuare a supportarli nelle loro esigenze quotidiane per molti anni a venire.”

Il concorso “Vinci20”: un regalo per i clienti

Fino al 30 novembre 2025, tutti i clienti potranno partecipare al concorso Vinci20, con oltre 38.000 euro di spesa in palio.

Eventi celebrativi

Per rendere i festeggiamenti ancora più speciali, l’Insegna ha organizzato una serie di eventi esclusivi, con degustazioni e presentazioni di nuovi prodotti pensati per coinvolgere e premiare i clienti.

Un anno ricco di novità

Il 2025 non sarà solo un anno di celebrazioni, ma anche di nuove sfide e progetti: Al rinnovamento del punto vendita di Oristano si aggiungono l’apertura di un nuovo punto vendita, il potenziamento del servizio delivery e l’incremento fino a 1.000 prodotti a Marchio Altasfera e Alti Piaceri, per assortimenti sempre più differenzianti.

Per scoprire tutti i dettagli delle attività che Centro Cash ha in programma per i propri Clienti, è possibile visitare il sito ufficiale www.centrocash.com o recarsi presso il punto vendita Centro Cash più vicino