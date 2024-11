Calangianus: i Fidali del 1981 in festa per la raccolta fondi

Calangianus. Una giornata di festa e solidarietà ha animato la Piazza del Popolo di Calangianus, pittoresco comune incastonato nel cuore verde della Gallura, nel nord della Sardegna, dove i Fidali del 1981 hanno organizzato un evento coinvolgente per raccogliere fondi destinati alla festa patronale del settembre 2025.

Ieri, 16 novembre, sotto un cielo azzurro autunnale, il folto gruppo, guidato dalla presidente Manuela Tatti, ha trasformato la piazza, meglio conosciuta con il tradizionale nome Lu Rizzatu, in uno spazio di divertimento per grandi e piccini.

"L'iniziativa - spiega la presidente - si inserisce nel percorso di preparazione dell'importante festa dedicata ai Santi Lorenzo, Sant'Isidoro e San Francesco, uno degli eventi più sentiti dalla comunità calanganese. Per poter reperire fondi ci stiamo attivando nell'organizzazione di numerose attività adatte a tutti". Per i più piccoli, le attrazioni non sono mancate: un imponente castello gonfiabile a tema pirata ha catturato l'attenzione dei bambini, mentre lo zucchero filato e il trucca bimbi hanno aggiunto un tocco di magia all'atmosfera festosa.

Gli adulti non sono stati da meno, potendo gustare una varietà di proposte gastronomiche che includevano panini, hamburger e patatine, il tutto accompagnato da un'ampia selezione di bibite. La musica ha fatto da sottofondo all'intero evento, creando un'atmosfera allegra e coinvolgente. L'entusiasmo e la dedizione dei Fidali del 1981 sono evidenti nei loro sorrisi e nell'impegno mostrato nell'organizzazione dell'evento. Questo spirito di comunità e collaborazione rappresenta perfettamente l'essenza delle tradizioni di Calangianus, dove la preparazione della festa patronale è un momento di unione e partecipazione collettiva.

L'iniziativa non solo serve come raccolta fondi per la futura festa patronale del settembre 2025, ma dimostra anche come le tradizioni possano essere mantenute vive attraverso l'impegno e la collaborazione della comunità. La giornata di ieri ha rappresentato un perfetto esempio di come unire divertimento e solidarietà, creando momenti di condivisione che rafforzano il tessuto sociale di questo caratteristico comune gallurese.