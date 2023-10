Buddusò Comune amico della famiglia

Buddusò. In occasione della Terza Convention regionale dei Comuni amici della famiglia in Sardegna, tenutasi a Nuoro venerdi 17 ottobre, al Comune di Buddusò è stata consegnata la certificazione europea attestante la qualità delle politiche familiari portate avanti dall'amministrazione comunale in collaborazione con l'area socio-culturale del Comune.

Dichiara l'assessora alla sanità e servizi sociali, Francesca Spanu: "Il mio impegno si è profuso per le famiglie, fin dall'inizio del mio assessorato, ed il mio obiettivo è quello di ampliare le azioni anche sugli altri settori del Comune, perché il benessere familiare è il frutto di tantissime variabili e non può ridursi alle sole politiche sociali. È sempre motivo di crescita partecipare annualmente alle convention e potersi confrontare con altre amministrazioni locali. Essere circondata da tecnici, assessori, consiglieri e sindaci che condividono intenti e modus operandi è sempre un grande arricchimento".

Conclude l'assessora: "Il comune di Buddusò, in costante collaborazione con i referenti regionali, sta operando, inoltre, un'opera di sensibilizzazione dei Comuni appartenenti alla Comunita Montana del Monte Acuto, perché sempre più cittadini possano vivere in comuni family friendly. Investire sulla famiglia è essenziale per proteggere le nostre comunità e vivere meglio.