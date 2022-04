Buddusò: aperte iscrizioni per la colonia estiva

Buddusò. L'assessora alla sanità e servizi sociali, Francesca Spanu, ha comunicato ai cittadini l'apertura delle iscrizioni per la colonia estiva per i minori. Si legge nella nota: "Sono aperte le iscrizioni per la colonia estiva per un max di 35 partecipanti di età compresa tra i 6 e i 12 anni. La colonia si terrà nei mesi di luglio o agosto 2022 in una località balneare del nord Sardegna. Per informazioni e iscrizioni rivolgersi all'ufficio informagiovani. Si precisa che le iscrizioni sono vincolanti. (entra qui) ", conclude la nota.