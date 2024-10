Berchidda, tutto pronto per il Rally dei Nuraghi e del Vermentino

Berchidda. A una settimana dal via, è stato presentato all’Arboreto del Mediterraneo del Limbara dell’Agenzia Forestas, a Berchidda, il 21º Rally dei Nuraghi e del Vermentino, quinta e penultima prova del Campionato Italiano Rally Terra, valido anche per la Coppa Rally di Zona 10 e del Campionato Regionale Delegazione Sardegna Aci Sport.

La manifestazione organizzata dalla Rassinaby Racing vanta una tripla titolazione tricolore in quanto abbinata al 6º Rally Vermentino Historicu, valido per il Campionato Italiano Rally Terra Storico per il Regionale, e al 5º Baja Terre di Gallura, penultimo appuntamento del Campionato Italiano Cross Country Side by Side.

Alla conferenza stampa svoltasi questa mattina, presenti il sindaco di Berchidda, Andrea Nieddu, che ha fatto gli onori di casa, il vice presidente e assessore al Bilancio e alla Programmazione della Regione Autonoma della Sardegna, Giuseppe Meloni, la responsabile del complesso forestale Alta Gallura di Forestas, Valentina Arghittu, il presidente della Rassinaby Racing, Pietro Calvia, il vice presidente dell’Automobile Club Sassari, Marco Pala, l’assessore del Comune di Tula, Alessandro Pintadu, Roberto Brianda e Giuseppe Pinna della Rassinaby Racing.

Giuseppe Meloni, vice presidente e assessore al Bilancio e alla Programmazione della Regione Sardegna, ha commentato: “Visti i miei trascorsi da amministratore comunale a Loiri Porto San Paolo, non è la prima volta che partecipo alla conferenza stampa di presentazione del Rally dei Nuraghi e del Vermentino, manifestazione che nel frattempo è cresciuta fino a diventare tra le più blasonate in campo regionale e nazionale."

"Manifestazioni motoristiche come questa meritano supporto e attenzione da parte della Regione Sardegna, -prosegue Meloni- poiché hanno dimostrato che in un periodo di spalla quale questo sono eventi determinanti non solo nel campo dei motori ma, per tutto l’indotto che portano, per far rivivere quei luoghi che altrimenti, passata la stagione estiva, rischiano di non avere la stessa attrattività, che invece hanno e che viene evidenziata da appuntamenti come questo Rally. E quindi, seppur all’orizzonte si profila un periodo difficile, la Regione Sardegna continuerà a sostenere eventi di questo tipo con la dovuta attenzione poiché è giusto così”.

Il sindaco di Berchidda, Andrea Nieddu, ha dichiarato: “Siamo molto contenti di celebrare ancora una volta l’avvio della 21ª edizione di questa manifestazione che ha Berchidda come epicentro in quanto ospita partenza, arrivo, direzione gara, parco assistenza: una serie di momenti cruciali che caratterizzano la rassegna motoristica del Rally dei Nuraghi e del Vermentino. È un importantissimo evento che porta il triplice tricolore nel palcoscenico nazionale e promuove la nostra comunità come una mente privilegiata dello sport ma anche della cultura e della tradizione."

"Credo che non vi possa essere una manifestazione sportiva che non sia accompagnata da un corollario di eventi che ne definiscono le potenzialità di sviluppo turistico e promozionale. Questa è la chiave vincente del nostro rally, abbinato all’Historicu e al Baja. Il merito della Rassinaby Racing, di tutti gli organizzatori e i volontari è stato proprio coniugare il territorio con tutte le sue eccellenze agroalimentari e le sue potenzialità di visione e di sviluppo alla caratterizzazione specifica dei motori e della manifestazione sportiva in sé e per sé. Lo spazio geografico che la ospita offe al visitatore e ai protanisti quel complesso di ricchezze culturali, agroalimentari, archeologiche, monumentali, ambientali di cui dispone."

Pietro Calvia, presidente della Rassinaby Racing ha sottolineato: “Siamo in questa bellissima location nella Foresta Demaniale Limbara Sud. Ringraziamo Forestas, e l’Amministratore Unico Salvatore Piras, per l’ospitalità, il supporto logistico e l’uso delle strade sterrate di loro competenza. Quest’anno il rally ha cambiato un po’ veste. Ci siamo spostati verso Tula, paese notoriamente amico del Rally dei Nuraghi e del Vermentino in quanto aveva ospitato diverse edizioni su asfalto, e ringraziamo il sindaco e tutta e la giunta per la collaborazione."

"Nella seconda giornata, -prosegue Calvia- riprendiamo il programma degli ultimi anni, facendo tappa a Monti di Alà, Buddusò, Pattada, Oschiri e Filigosu. Ringraziamo la Regione Sardegna, il sindaco e l’amministrazione comunale di Berchidda e tutte le amministrazioni che ci sostengono, Mida Rent che è il mobility partner della manifestazione e ci garantisce un grande supporto logistico offrendoci le auto di servizio."

"Riproporremo, per il secondo anno consecutivo, “A Tavola col Vermentino di Gallura docg”, organizzato in collaborazione con il Comune di Berchidda, la Strada del Vermentino di Gallura DOCG e la Fondazione di Sardegna. Sabato 26 ottobre, subito dopo le premiazioni e per tutta la serata, Piazza del Popolo ospiterà le cantine vitivinicole di Berchidda e alcuni produttori della Strada del Vermentino di Gallura DOCG”.

Valentina Arghittu, responsabile del complesso forestale Alta Gallura di Forestas ha dichiarato: “È un piacere per l’Agenzia Forestas ospitare questi eventi così fortemente radicati nel territorio e promotori dello sviluppo dello stesso. Il Rally dei Nuraghi e del Vermentino è una manifestazione che può essere ospitata nei nostri ambienti aspri e selvaggi poiché compatibile coi nostri indirizzi di gestione e protezione del territorio. Approfittiamo di questo appuntamento anche per promuovere le altre nostre iniziative, come lo sviluppo della Rete Escursionistica Regionale, quindi invitiamo tutti a esplorare i nostri sentieri, anche quelli del Limbara, che ora sono catalogati Cai (Club Alpino Italiano), e a visitare la struttura dell’Arboreto che oggi vi ospita e il vicino Giardino delle Farfalle”.

Marco Pala, vice presidente dell’Automobile Club Sassari, ha dichiarato: “L’entusiasmante stagione 2024 volte al termine con una manifestazione importante come il Rally dei Nuraghi e del Vermentino, che anche quest’anno ha una tripla validità tricolore nei Campionati Italiani Rally Terra, Terra Storico e e Cross Country e vedrà quotati equipaggi giunti dal continente. È uno dei fiori all’occhiello che possiamo vantare come Ac Sassari nel nostro territorio di competenza, dove con orgoglio e con soddisfazione ospitiamo manifestazioni titolate a livello nazionale e internazionale in quasi tutte le discipline motoristiche, dal rally mondiale alle cronoscalate, dai rally storici e moderni agli slalom, al karting e alla regolarità."

"Un grande plauso agli organizzatori del Rally dei Nuraghi e del Vermentino che nel prossimo weekend avranno una grande occasione per riconfermare la validità di Campionato Italiano”.

Alessandro Pintadu, assessore del Comune di Tula, ha commentato: “Ringrazio il gruppo di Berchidda che organizza il Rally dei Nuraghi e del Vermentino perché ha scelto Tula per la prima tappa. Noi siamo a disposizione per quello che ci compete e per le nostre capacità. Ci interfacciamo spesso anche con l’Aci per il Wrc e ci rendiamo conto che è importantissimo per il nostro territorio ospitare questo tipo di eventi. Ringrazio ancora la Rassinaby Racing perché mi rendo conto, da amministratore di un paese piccolo come il nostro, dell’importanza di avere delle persone che si impegnano per realizzare queste manifestazioni, spesso facendo volontariato."

"Sono appuntamenti determinanti per il nostro territorio e spero che voi siate un grosso esempio per i nostri giovani che vogliono avvicinarsi a questo meraviglioso sport e a tutti coloro che organizzano eventi e manifestazioni”. Giuseppe Pinna, responsabile marketing del Rally dei Nuraghi e del Vermentino ha illustrato gli eventi collaterali e in particolare la collaborazione Wac Arena Olbia, che ha portato la nascita della RaceRoom a Berchidda, sala con i simulatori in cui i concorrenti, dietro iscrizione gratuita, potranno gareggiare nell’E-Rally dei Nuraghi e del Vermentino e anche partecipare al Challenge, che darà la chance di sfidare i piloti Paolo a Diana, Valentino Ledda e il finlandese Jakko Lavio.

Roberto Brianda della Rassinaby Racing, ha illustrato invece i dettagli tecnici della gara e ringraziato gli oltre 160 commissari che saranno distribuiti lungo il percorso e tutti coloro che, a ogni titolo, contribuiscono alla sicurezza e allo svolgimento della manifestazione. Berchidda ospiterà partenza, arrivo, verifiche, shakedown, qualifying stage, direzione gara, parco assistenza e sala stampa. Venerdì 25 ottobre, dopo le libere (ore 7-8.30) e la qualifying stage delle Rally2 (2,44 km, ore 8.56) e lo shakedown per le restanti vetture (10.15-12), alle 13.30 ci sarà la partenza cerimoniale.

I concorrenti affronteranno per due volte la nuova Erula-Tula (14,13 km, ore 14.13 e 16.43). Sabato 26, invece, gli equipaggi in gara si misureranno con i doppi passaggi sulle speciali Alà dei Sardi-Buddusò (6,90 km, ore 9.57 e 13.42), che toccherà lo spettacolare Monte Lerno, e Pattada-Oschiri (20.08 km, ore 10.28 e 14.13), prova che include al proprio interno anche la vecchia “Filigosu”, in passato impiegata come speciale d’apertura. Il Rally dei Nuraghi e del Vermentino è anche online sul sito www.rallyvermentino.it e su Facebook e Instagram, con le proprie pagine ufficiali.