Berchidda: Camminata tra gli olivi in un “Borgo della Salute”

Berchidda, 24 ottobre 2019- La Città dell’olio Berchidda è tra i primi comuni del Nord Sardegna che hanno deciso di promuovere i principi etici del “benessere mediterraneo”.

Incastonata alle pendici del Monte Limbara, rinomata per le sue produzioni vinicole, olivicole e olearie, e dei formaggi, Berchidda, già famosa in tutto il mondo per il prestigioso festival musicale Time in Jazz, è anche preziosa custode di antiche memorie e tradizioni che regalano rinnovate percezioni sensoriali a contatto con la natura.

Il Comune di Berchidda dallo scorso settembre è entrato a far parte della rete Borghi della Salute, progetto nazionale in grande espansione che mette al centro le persone, la salute e l’identità dei territori.

L’obiettivo è quello di promuovere le produzioni locali, il buon cibo, ma soprattutto quello di indirizzare sempre più persone a condurre uno stile di vita sano, sia in termini fisici che psichici, per prevenire le sempre più diffuse patologie del terzo millennio.

La “Camminata tra gli olivi” organizzata e promossa dal Comune di Berchidda e dall’Associazione nazionale Città dell’Olio, è patrocinata dal Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, e dalla Regione Sardegna con la partecipazione dell’Agenzia Laore. Per l’occasione, grazie alla collaborazione con l’associazione Borghi della Salute, referente per la Gallura e Monte Acuto è la dr.ssa Maria Antonietta Taras, verrà proposto un incontro informativo all’insegna della buona salute a tavola a cominciare dalla riscoperta dell’olio d’oliva e del suo importante ruolo nella dieta mediterranea.

La camminata tra gli olivi diventerà una giornata non solo per conoscere la storia dell’oro verde di Berchidda, ma anche per stimolare i partecipanti a prendersi maggiormente cura della propria salute.

La biologa specialista in scienza dell’alimentazione Sara Cherchi, dottore di ricerca in medicina di genere, parlerà delle qualità nutrizionali dell’olio d’oliva e dei benefici che comporta un suo uso sapiente.

Il dott. Giancarlo Tonolo, primario della Struttura complessa di Diabetologia ASSL di Olbia, tra i pionieri che hanno sposato fin da subito questa importante iniziativa promossa da “I Borghi della Salute” che vede coinvolte le amministrazioni comunali di Padru e Berchidda, ha spiegato che tutte le iniziative vengono portate avanti con lo scopo di sensibilizzare le persone attraverso interventi che coinvolgano ed orientino prima di tutto le nuove generazioni. “L’obiettivo dei Borghi della Salute è quello di incentivare la singola persona a migliorare il proprio stile di vita in un ottica di Ben-Essere inteso a livello collettivo, di popolazione.”

La Camminata tra gli olivi di domenica può essere quindi un buon inizio per pensare a un nuovo stile di vita cominciando dalla cosa più naturale per l’uomo.

“Camminare è fondamentale per mantenere la salute. Lo è anche più di correre. La camminata però deve essere costante (almeno tre volte la settimana) e strutturata ( 30-45 minuti a passo svelto senza interruzioni muovendo anche gli arti superiori con la tecnica del Fit Walking o del Nordic Walking (con i bastoncini). Senza dover arrivare ad una “prescrizione terapeutica” della camminata è sempre meglio prima di iniziare rivolgersi ad un professional per imparare le tecniche. Scarpe comode, andare in compagnia e con percorsi interessanti sono alcuni dei modi per rendere questo esercizio non solo salutare ma anche gradito.” ha concluso il dott. Tonolo.

Ecco il programma della Camminata tra gli olivi prevista questa domenica 27 ottobre.

La Camminata tra gli olivi è una passeggiata sensoriale a spasso tra olivi millenari alla scoperta della natura del territorio più autentico, dove la tradizione della coltivazione, raccolta e lavorazione delle olive, i colori ed il paesaggio si fondono in un perscorso di ricerca immersivo assicurando benessere e relax in compagnia.

La camminata medio- facile, di circa un’ora, prevede la partenza alle ore 11.15 da Piazza del Popolo, nel centro storico di Berchidda. Il percorso, di circa 2.5 km, si snoda lungo un’agevole strada dove sono presenti vigneti di Vermentino e nuovi impianti di oliveti e vecchi alberi di olivastro innestati con cultivar bosana.

Sempre immersi nella lussureggiante macchia mediterranea tra querce, fichi d’india, lecci e lentischi si giungerà alla località “Mattucas”. Qui sia potranno ascoltare appassionate lezioni sulla toponomastica locale, sulle coltivazioni del territorio e sui benefici alimentari derivanti dal sapiente consumo dell’olio extravergine di olivo. Per informazioni basta cliccare qui o chiamare al n. di telefono 0797039007

Alla manifestazione, giunta felicemente alla terza edizione, domenica 27 ottobre, in tutta Italia aderiranno 124 Città dell’olio. In Sardegna hanno aderito 13 comuni e tra questi c’è anche Berchidda. Sarà una domenica speciale per festeggiare i 25 anni delle Città dell’olio alla scoperta delle virtù nutrizionali e salutistiche dell’oro verde.