Attesi fan della Yamaha xt500 a San Teodoro al raduno nazionale

San Teodoro, 12 febbraio 2020 – E’ ufficiale: il prossimo raduno che coinvolge gli appassionati della Yamaha xt500, si terrà nella splendida cornice di San Teodoro.

La notizia ufficiale è stata data al culmine di settimane di intenso lavoro di squadra, tra gli organizzatori.

L’ evento ogni anno vede la partecipazione di oltre una cinquantina di appassionati di questo tipo di moto, dediti al mototurismo.

Un gran colpo messo a punto dal motoclub Gallura Custom di Alberto Grandi che da sempre dell’amore sconfinato per le due ruote, ne ha fatto passione ragione di vita. Sarà infatti il club san teodorino a fare da supporto vitale al motoraduno nazionale ad opera del il Club XT500 ITALIA,

“Sono emozionato e eccitato di fare parte di questo grande evento per la prima volta in terra sarda. Sono consapevole di avere una grande responsabilità organizzativa verso gli amanti del genere. Ma il nostro territorio e la nostra accoglienza non ha da invidiare di certo nulla a nessuno in termini di bellezza e di offerta. L’edizione 2020 del raduno nazionale promosso da il Club XT500 Italia offrirà la possibilità a tutti i partecipanti, di vivere i nostri meravigliosi paesaggi e non solo Ci si potrà cimentare in percorsi articolati e impegnativi, oppure si potrà vivere in tutta tranquillità lo splendido mare e le prelibatezze enogastronomiche che tutti ci invidiano.Diverse saranno le testate giornalistico sportive che seguendo la manifestazione, porranno San Teodoro sotto una spumeggiante attenzione mediatica. Anche nel sito ufficiale www.xt500.it ci si potrà tenere informati sull’evento gallurese. Noi come Gallura Custom ci occuperemo anche del moto soccorso stradale, a seguito del gruppo dei bikers presenti all’evento”.

Alberto Grandi è un trascinatore tra i bikers. Un uomo dalla personalità “fuori dal comune” che spesso si getta d’impulso in ardue imprese che lo vedo alla prova con allestimenti, e customizzazioni che riuscirebbero davvero a pochi. Sono quasi leggendarie ormai tra gli addetti ai lavori, le sue esposizioni di moto nelle grandi manifestazioni del settore custom.

Per l’evento non poteva di certo mancare il patrocinio del Comune di San Teodoro che ha offerto la propria disponibilità per l’occasione.

Il raduno nazionale si terrà a fine maggio primi di giugno prossimi, con il programma che di certo apporterà nelle prossime settimane, ulteriori aggiustamenti: si parte il venerdi 29 maggio: arrivo e accoglienza iscritti a San Teodoro, poi direzione e sistemazione in hotel con pomeriggio libero, e

cena in hotel. Sabato 30 maggio: giro turistico verso le spiagge del litorale Teodorino con sosta pranzo ontheroad a buffet. Rientro con cena sociale in ristorante tipico del posto.Domenica 31 maggio: mattina ore 10.30 partenza giro con pranzo veloce ontheroad con due percorsi: uno fuoristrada ed uno stradale. Rientro e visita a Gallura Custom con aperitivo, e cena presso hotel, con resoconto manifestazione e consegna riconoscimenti. Lunedi’ 1 giugno giornata libera con percorso nelle vicinanze e pranzo tipico Gallurese. Il martedi’ 2 giugno sarà il tempo per i saluti e l’arrivederci alla prossima edizione.

“Sarà uno spettacolo emozionante per tutti gli appassionati delle due ruote che in Sardegna riescono ad assaporare veramente il senso di libertà, e l’amore della vita on the road che anima tutti i veri bikers”. Così conclude il nostro incontro Alberto Grandi, come sempre con il suo fare coinvolgente ed entusiasmate.

Non resta che lucidare le amate due ruote, e studiare i percorsi e le tappe per questo entusiasmante appuntamento della Gallura.

Doppio lampeggio a tutti!