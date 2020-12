Arzachena: Protezione Civile Agosto Ottantanove per Bitti

Arzachena, 19 dicembre 2020 – Ancora una volta il grande cuore solidale della Sardegna ha pulsato con vigore.

In occasione dei tragici avvenimenti che hanno veduto il centro di Bitti ingoiato dal fango, la macchina dei soccorsi e della solidarietà non ha esitato ad entrare in azione. Anche la Protezione Civile Agosto 89 di Arzachena nei giorni scorsi ha concluso le operazioni di raccolta dei beni di prima necessità da destinare a Bitti: “Siamo arrivati li con tanti pensieri per la testa, invece ci siamo dovuti ricredere, abbiamo trovato ad accoglierci il sorriso delle persone, la voglia di rialzarsi, quella voglia che è più forte dell’ondata che è scesa dal monte”. Queste sono alcune dichiarazioni che ritroviamo sulla pagina social della Protezione Civile Agosto 89 di Arzachena.

Sulla loro pagina si legge: “Le strade e le case sono ancora segnate dal fango, quel fango che ha portato via tutto, ma Bitti si sta rialzando alla grande. Portiamo indietro con noi i ringraziamenti della popolazione, del sindaco e di tutta l’ amministrazione comunale. Noi questi ringraziamenti li giriamo a voi, a tutta la popolazione di Arzachena che come sempre ha partecipato in maniera importante alla richiesta di aiuto, ringraziamo AVIS Arzachena e l’associazione Li Monti Mulesi, l’amministrazione Comunale di Arzachena che ha attivato immediatamente la raccolta. Infine ma non per ultimi, ringraziamo i nostri volontari che come sempre si sono impegnati tanto portando a termine un altro importante lavoro”.

Poche parole, semplici e dirette che sanno arrivare al cuore di tutti, e che confermano che gli angeli talvolta non volano, ma operano nel fango. Grazie.