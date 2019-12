Arzachena, Processionaria del pino: allerta per la disinfestazione

Arzachena, 27 dicembre 2019 – La città di Arzachena avrà giusto il tempo di archiviare le feste e i festeggiamenti dell’ingresso del nuovo anno, che dovrà ritornare alle sue scadenze e doveri.

Gli organi provinciali comunicano che a partire dal 9 gennaio prossimo si darà il via alla capillare attività di disinfestazione sul territorio contro la Processionaria del pino. Le operazioni si ripeteranno anche nei giorni successivi se le condizioni metereologiche lo consentiranno.

Ad essere oggetto di tale provvedimento territoriale sarà l’ultimo nucleo di infestazione ancora presente in Sardegna, nelle località “Ea Bianca” e “Stazzi Michelacciu” del Comune di Arzachena.

Tutto il processo interesserà esclusivamente pini isolati o piccoli gruppi già mappati nel 2013. L’amministrazione comunale comunica che tali interventi di disinfestazione saranno di natura chimica, attraverso uso di piretroidi, e meccanica nei confronti di eventuali nidi di processionaria.

Verranno posizionati dei cartelli specifici che inviteranno a non soffermarsi nelle zone interessate al trattamento, e che suggeriranno di non sostare nelle vicinanze per almeno 36 ore.

Per ulteriori dettagli a riguardo si potrà contattare direttamente il riferimento della Provincia di Sassari, Settore 9 sviluppo e ambiente: telefono 0789557694 email a[email protected] sassari.it

Un provvedimento necessario a salvaguardia del territorio e dell’incolumità di persone e animali. Massima attenzione.