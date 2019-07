Arzachena: notte magica per “La festa della famiglia”

Arzachena, 18 luglio 2019 – Lo scorso 14 luglio la città di Arzachena ha vissuto una serata davvero indimenticabile.

La Fondazione Arte, scienza e sport Italia istituita da Alisher Usmanov ha organizzato nel cuore cittadino, un mega evento a ingresso gratuito portando sul palco la cantautrice italiana Malika Ayane e la cantante lirica Carly Paoli .

Divenuto cittadino onorario di Arzachena lo scorso 19 settembre con una cerimonia in aula consiliare, Usmanov si è sempre contraddistinto per l’impegno e l’interesse verso questo territorio che ama e rispetta, dimostrandolo in ogni occasione.

La partecipazione del pubblico accorso è stata oltre ogni aspettativa, e la serata si è svolta nel migliore dei modi, supportata da una macchina organizzativa che ha funzionato egregiamente.

Il programma ha compreso anche animazione per bambini, l’esibizione della banda musicale, la partecipazione della Golden music orchestra diretta dal maestro Gianluca Marcianò e un gran finale con i fuochi d’artificio spettacolari.

Una notte magica indimenticabile che sarà a lungo nel cuore di tutti coloro che l’hanno vissuta!