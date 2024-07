Arzachena, arriva Festival delle Bellezze: è la prima volta assoluta in Gallura

Arzachena. È in calendario per domenica prossima 14 luglio alle 21 ad Arzachena in piazza Risorgimento la terza tappa del Festival delle Bellezze 2024. Per la prima volta in assoluto giunge in Gallura la kermesse ideata nel 2018 dal maestro Vincenzo Cossu, direttore artistico dell'Insieme Vocale Nova Euphonia, organizzatore del Festival.

Nell'occasione sarà celebrata in musica la conclusione dei lavori di restauro di piazza Risorgimento, centro nevralgico del tessuto sociale di Arzachena. Durante la serata si alterneranno il trio acustico femminile Reinas e i cori del maestro Cossu, ovvero la Corale Studentesca Città di Sassari, primo coro interscolastico delle scuole superiori della Sardegna, e il Nova Euphonia, il primo gruppo vocale dell'isola specializzato in musica da cinema.

Il trio femminile Reinas nasce nel 2022 da un'idea del maestro Cossu che mette insieme tre giovani e talentuose musiciste formatesi nel vivaio delle sue corali: Valeria Secchi (voce e chitarra acustica), Aurora Cossu (cori e percussioni) e Viola Tanca (cori e basso elettrico). Il trio è specializzato nell'esecuzione in chiave acustica dei più celebri brani dei Queen e nel 2023 ha partecipato a eventi di prestigio in tutta la Sardegna e ricevuto dalle mani del maestro Beppe Vessicchio il primo premio del Sorso Calici Contest.

I cori del maestro Vincenzo Cossu hanno invece alle spalle una prestigiosa attività pluriennale caratterizzata da manifestazioni importanti e premi nazionali e internazionali. I coristi, solisti e strumentisti del Nova Euphonia e della Corale Studentesca eseguiranno un variegato repertorio di celebri temi cinematografici, evergreen vocal pop, melodie sarde, brani classici e canti della world music.

La serata sarà condotta da Manuela Muzzu. Fonica e service audio a cura di Marco Pinna, service luci Pier Paolo Lubinu, media partnership, riprese e produzione multimediale Sardinian Life, ISO Image e Agenzia Tinxy, green partnership Grimaldi Lines e foto Vanni Azzu.

Il concerto ha il patrocinio del Comune di Arzachena. Per il terzo anno consecutivo il Festival delle Bellezze è inserito nel programma Salude&Trigu della Camera di commercio di Sassari, che ha l’obiettivo di mettere insieme i principali eventi del nord Sardegna con la finalità di promuovere il territorio in ambito culturale e turistico.

Il Festival delle Bellezze è nato nel 2018 e nel corso degli anni ha ospitato artisti come Gavino Murgia, Franca Masu, i Tazenda, i Tenores di Bitti, Ilaria Porceddu, Piero Marras, i Tenores di Neoneli, i Bertas e molti altri. La manifestazione ha costruito una rete di collaborazioni tra alcune delle realtà più dinamiche del panorama culturale isolano avendo come protagonisti non solo musicisti ma anche ballerini, attori, scrittori, performer, esponenti del mondo delle arti figurative e dell’artigianato.

Il Festival punta a valorizzare il territorio ma al contempo intende rendere i luoghi veri e propri protagonisti degli appuntamenti, non semplici sfondi. Uno degli scopi della rassegna è inoltre contribuire a dare impulso all‘economia locale sia attraverso il coinvolgimento di maestranze locali per l‘allestimento degli eventi sia tramite accordi di partenariato con albergatori, ristoratori, esercenti e artigiani del territorio con l’obiettivo di attrarre il pubblico locale e di intercettare il flusso turistico presente nella nostra isola durante il periodo di svolgimento del Festival.