Allerta tsunami in Sardegna, allarme rientrato: alcune scuole chiuse

Olbia. In seguito alla scossa di terremoto di magnitudo 7.9 con epicentro in Turchia e Siria registrata nella notte del 6 febbraio, è stata diramata l'allerta sulle coste italiane per un possibile tsunami. Anche in Sardegna da Cagliari ad Olbia, i Comuni hanno reso noto il messaggio di allerta maremoto, allarme rientrato fortunatamente poco dopo, ma che nel frattempo aveva fatto scattare la catena di segnalazioni d'emergenza.

Il sindaco di Siniscola, Gian Luigi Farris, in via precauzionale, prima della revoca dell'allarme, ha firmato un'ordinanza per la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado.