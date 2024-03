Aeroporto Olbia: Karasardegna premiata agli Italy Food Awards

Olbia. Karasardegna uno dei brand di Cortesa, società del Gruppo Geasar, ha ricevuto il prestigioso “Premio speciale come eccellenza e e-commerce” per l’attività di promozione e commercializzazione delle migliori selezioni dei prodotti tipici della Sardegna, nello splendido scenario di Villa Renoir a Legnano nel Galà degli ITALY FOOD AWARDS, Oscar di eccellenza dedicati ai produttori agroalimentari italiani. Italy Food Awards nasce per celebrare l’impegno, la qualità e la competenza nel settore agroalimentare italiano, in questo momento in grande ascesa e con forti prospettive di sviluppo sui mercati esteri.

L'evento, che ha visto il coinvolgimento di oltre 500 aziende italiane, è stato presentato da Donato Ala Giordano, Presidente degli Italy Food Awards e l´ideatore dell´iniziativa che ha affermato: “il panorama nazionale è ricco di straordinarie produzioni che attendono solo di essere scoperte: i Food Awards hanno la funzione di promuoverle e portarle a sviluppare il loro pieno potenziale”, aggiungendo “premiare Karasardegna ha significato riconoscerle un ruolo prezioso nei processi di divulgazione delle nostre fantastiche produzioni locali negli aeroporti di Olbia e Alghero; un magnifico lavoro che viene arricchito grazie alle sinergie con il sito on-line di commercio elettronico karasardegna.it, che porta i prodotti sardi in tutto il mondo “.

“Un altro importante traguardo per Cortesa, vincitrice anche delle edizioni regionali del Sardinia Food Awards 2022 e 2023, e degli Italy Food Awards nel 2023, che premia il lavoro di un team affiatato e coeso che, attraverso le Porte di accesso privilegiate del nord Sardegna, lavora per far conoscere le migliori selezioni dei prodotti tipici della Sardegna nel mondo” ha dichiarato Lucio Murru, Amministratore Delegato di Cortesa.

Cortesa è attiva con 4 negozi all´Aeroporto Olbia Costa Smeralda e uno presso lo scalo di Alghero e con il marchio Karasardegna.it opera dal 2006 anche sul web, dando visibilità ad oltre 400 aziende e più di 2.500 prodotti sardi.