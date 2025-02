Aeroitalia sulla qualità del servizio prestato: ok su servizi a disabili e famiglie

Olbia. Aeroitalia conferma i dati positivi sulla puntualità e

regolarità con nessuna cancellazione nei collegamenti con la Sardegna. La compagnia ha registrato ottimi risultati negli aeroporti di Cagliari e Olbia, consolidando il proprio impegno nei confronti dell’isola. Nell’ultimo mese a Cagliari ha registrato una puntualità del 93,62 per cento negli arrivi e del 96,37 per cento nelle partenze, dimostrando un'efficace gestione operativa.

Ancora più alti i dati dell'aeroporto di Olbia, dove la puntualità ha raggiunto il 98 per cento negli arrivi e un eccezionale 100 per cento nelle partenze.



"Garantire collegamenti regolari e puntuali è al centro della nostra strategia. Questi risultati sono il frutto del lavoro costante dei nostri team operativi e della collaborazione con gli aeroporti sardi", ha dichiarato Massimo Di Perna, Chief Operating Officer di Aeroitalia. Aeroitalia ha inoltre lanciato uno sconto del 10 per cento - sia per i residenti che per i non residenti - sui biglietti per i passeggeri con disabilità di almeno l’80 per cento. “Questa agevolazione è valida anche per i loro accompagnatori,

un passo importante verso la creazione di un ambiente di viaggio più inclusivo”.

Inoltre, con il programma “Viaggiare in Famiglia”, i bambini prenotati potranno viaggiare accanto a due adulti nelle file designate senza pagare la scelta del posto. “Ciò facilita notevolmente la gestione dei viaggi in famiglia, rendendo l’intero processo più fluido e meno stressante. Una risposta chiara alle esigenze dei passeggeri, che mostra un impegno continuo da parte di Aeroitalia nel migliorare l’accessibilità e la fruibilità dei servizi”, chiude Di Perna".