A Palau il fotografo Giaccone svela una Sardegna travagliata e fiera

Palau, 1 ottobre 201 9 – A Palau c’è ancora tempo per visitare la splendida mostra “Sardegna e altri continenti (1967-1977)”.

Si tratta dell’importante retrospettiva dedicata al lavoro del grande fotografo Fausto Giaccone che è stata allestita nell’ambito del Festival internazionale “Isole che Parlano” di Palau.

Ormai la XXIII edizione ha chiuso i battenti lo scorso 8 settembre, ma fino al prossimo 6 ottobre la rassegna sarà ospitata negli spazi del locale Centro di

Documentazione del Territorio (orari dal martedì al giovedì 17:00-20:00 e da venerdì a domenica 10:00 – 12:00 e 17:00-20:00).

Le scuole del territorio, potranno ancora iscriversi alle visite guidate della mostra ” Il suono dell’immagine”a cura di Nanni Angeli (per info e prenotazioni +39 339 1459168 o [email protected]).

La mostra Su Giaccone propone circa settanta immagini in bianco e nero, realizzate in Italia e all’estero. Stampe e scatti inediti che raccontano i primi dieci anni di attività dell’autore, di un passione più fervida, di un fotogiornalismo “militante” e strettamente legato alla cronaca dell’inquietudine di quel periodo.

Toscano di nascita, Giaccone si forma a Palermo e arriva a Roma nel 1965 per terminare gli studi di architettura. Viaggia molto in Italia e all’estero sempre spinto da quella curiosità e dal quel dinamismo realizzando diversi servizi sociopolitici: prima il terremoto nel Belice, poi gli episodi chiave delle lotte del movimento studentesco romano. Trascorre due mesi in Egitto e Giordania per il primo servizio mai realizzato sui fedayn palestinesi, e segue le rivolte nei comuni barbaricini in Sardegna.

La mostra in corso a Palau si sviluppa su due differenti nuclei tematici – come evocato dal titolo – ed è arricchita da un altro corpus di 9 opere tratte da “Macondo, il mondo di Gabriel García Márquez” e realizzate

nel 2010.

Un decennio raccontato con una fotografia di reportage composta, non sensazionalistica, talvolta misuratamente ironica, sempre attenta ai contrasti.

Nei lavori realizzati in Sardegna in quattro distinti viaggi, tra il ’68 e il ’76, Giaccone documenta aspetti specifici dell’isola, movimenti storici “locali” che si legano però inequivocabilmente a quanto sta accadendo in tutto il mondo occidentale tra il ’68 e il ’77.

La raccolta fotografica presentata a Palau fa emergere l’immagine di un’isola in transizione, in cui usi e costumi tradizionali, ancora molto presenti, si intrecciano con gli elementi di forte cambiamento propri di quell’epoca.

Le immagini illustrano e raccontano di tensioni e disagio sociale, di forte impegno politico “rivoluzionario”, e di proteste legate alla specificità sarda con il’68 in Barbagia. La fase dell’autunno rosso dei pastori con le proteste nel nuorese sono immagini forti, indelebili. Giaccone ci racconta con i suoi scatti di una “colonizzazione” industriale iniziata male (e col senno di poi finita forse presto e peggio), con la SIR di Porto Torres fotografata nel 1969, meno di dieci anni prima della chiusura dell’impianto che avrebbe lasciato dietro di sé una catastrofe ambientale e sociale. Non tralascia le di proteste pacifiche contro le servitù militari nell’agosto del 1976 contro la base USA di Santo Stefano a La Maddalena e a Orgosolo.

Il grande fotografo sottolinea poi uno stato ancora è ancora molto evidente, soprattutto nei costumi, “la transizione” tra un presente “locale” e uno “globale”, ma in cui traspare anche in modo chiaro il legame molto forte che l’isola mantiene con la propria cultura agropastorale, e con la terra.

Porte poi un fil rouge che collega la Sardegna agli altri continenti. Un viaggio tutto da scoprire attraverso le sue coinvolgenti fotografie che ci sapranno portare lontano alla scoperta di luoghi e sensazioni a noi distanti, per tanti motivi.

Un’occasione unica per conoscere lo sguardo così attento di Giaccone sulla Sardegna e sul Mondo, tra emozioni e cambiamenti sociali in continua evoluzione.