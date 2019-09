Università di Sassari #ERN: focus su sostenibilità ambientale

Sassari, 15 settembre 2019- Arriva la Notte Europea dei Ricercatori, coordinata a livello nazionale da Frascati Scienza, a cui anche quest’anno l’Università degli Studi di Sassari aderisce con entusiasmo proponendo ben due giornate di eventi.

Per giovedì 26 e venerdì 27 settembre, l’Ateneo ha organizzato due giorni di incontri tra società e scienza per diffondere la cultura scientifica e la conoscenza delle professioni della ricerca in un contesto informale e stimolante.

Come l’anno scorso, il tema di quest’edizione della Notte europea dei ricercatori è “BEES, Be a citizEn Scientist”, pensato per incoraggiare la partecipazione dei cittadini all’evoluzione della ricerca scientifica. L’acronimo richiama l’operosità delle api e la loro organizzazione. Negli alveari, come in tutte le società complesse, il contributo di ogni componente è fondamentale per il benessere della collettività.

Si comincia il 26 settembre alle 16.00 con i “Caffè Scienza”, incontri informali in bar, caffetterie e vinerie del centro di Sassari che hanno accolto l’invito dell’Ateneo a partecipare alla Notte dei ricercatori, manifestazione che propone in tutta Europa oltre 400 eventi (possiamo già dire quali sono i bar)?. I caffè scienza andranno avanti fino alle 22.00 secondo un calendario che sarà pubblicato su www.uniss.it.

Si prosegue il 27 settembre dalle 9.00 alle 13.00 nel palazzo storico dell’Ateneo in piazza Università. L’intera mattinata sarà dedicata alle scuole primarie e medie che potranno prenotare la visita agli stand inviando un’e-mail all’indirizzo [email protected]. I 16 stand che verranno allestiti per l’occasione, ospiteranno gli exhibit scientifici e i laboratori interattivi allestiti dai dipartimenti dell’Ateneo, dal museo scientifico, da varie associazioni di promozione della scienza.

Negli stessi orari, l’Ospedale didattico veterinario organizzerà nel cortile dell’ex Estanco in piazza Università un pet corner, cioè un angolo dedicato agli animali domestici, intitolato “Sono troppo cicciottello?”, infopoint incentrato sul benessere e l’alimentazione dei cani. I proprietari dei quattro zampe che fossero interessati, potranno prenotare un appuntamento con il nutrition desk inviando un’e-mail all’indirizzo [email protected]. Intanto, nell’atrio d’ingresso al palazzo numerosi ricercatori, assieme a rappresentanti delle associazioni e della società civile, si avvicenderanno sul piccolo palco di “ScienzArena” in agili talk di comunicazione scientifica, intervallati da brevi dibattiti. I talk si protrarranno dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 21.00 (stessi orari per gli exhibit).

Filo conduttore delle due giornate sarà la sostenibilità ambientale declinata secondo i Sustainable development goals (https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/) dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.

Gli eventi di Sassari sono frutto della collaborazione tra Frascati Scienza, l’Università di Sassari e i suoi partner e sponsor: Regione Sardegna, Comune di Sassari, Por FESR Sardegna 2014-2020, Asoc Sardegna, Accademia di Belle Arti “Mario Sironi”, Rete degli istituti scolastici della Provincia di Sassari, Società astronomica turritana, Conservatorio Luigi Canepa, Centro Riunito Sassari, Acqua San Martino.

L’hashtag ufficiale della Notte Europea dei Ricercatori è #ERN.