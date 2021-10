Travolta da una porta da calcio: muore bambina di 5 anni

L'Aquila. Una bambina di 5 anni è morta ieri pomeriggio a Rocca di Botte in Abruzzo, per un tragico incidente durante un moemnto di gioco. La piccola sarebbe stata travolto da una porta da calcio di un campo in disuso nel quale si trovava con in suoi genitori. Sul posto è intervenuto il 118 ma per la bambina non c'è stato nulla da fare. Su quanto accaduto indagano i carabinieri mentre il corpo della piccola è a disposizione della Procura della Repubblica di Avezzano.