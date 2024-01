Tempio Pausania, la pace e la non violenza nella figura di don Primo Mazzolari

Tempio Pausania. Domani, lunedì 29 gennaio, si terrà alle ore 17:30 presso l’Aula Magna dell’Istituto Euromediterraneo un convegno sulla pace nell’esperienza della figura di Primo Mazzolari, dal titolo “La Pace: adesso o mai più. Pace e non violenza in don Primo Mazzolari”. L’evento è organizzato dal Circolo Culturale Don Primo Mazzolari di Tempio Pausania in collaborazione con l’Istituto Euromediterraneo e patrocinato dalla Città di Tempio Pausania e dalla Regione Autonoma della Sardegna.

La serata si baserà sull’eccezionale proiezione del film documentario di Ermanno Olmi del 1967 commissionato dalla RAI e mai andato in onda. In quel lontano ’67 infatti, il regista, insieme al giornalista Corrado Stajano, fu incaricato di realizzare un documentario per conto della televisione di Stato sulla figura del parroco di Bozzolo, antifascista e sostenitore della “chiesa dei poveri”: Don Primo Mazzolari. Tuttavia, il docu-film venne censurato in quanto metteva in luce non solo vita e pensiero del parroco, ma anche la drammaticità e la violenza caratteristiche del periodo fascista in Italia, senza esclusione degli atteggiamenti assunti dal Clero in quel determinato contesto. Per tale motivo non venne mai trasmesso.

Durante la serata interverranno poi: il Prof. Stefano Albertini, docente alla New York University; Don Bruno Bignami, direttore dell’Ufficio Nazionale per i Problemi Sociali e del Lavoro della CEI; Don Umberto Zanaboni, membro del consiglio direttivo della Fondazione Nazionale Mazzolari; Don Antonio Addis, membro del consiglio direttivo del Circolo Mazzolari di Tempio Pausania.

Al termine dell’evento sarà reso disponibile all’acquisto inoltre il recente libro pubblicato a giugno dello scorso anno, curato da don Bignami e da don Zanaboni, con la prefazione del Card. Zuppi, che raccoglie una serie di articoli sulla pace scritti da don Mazzolari.