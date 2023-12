Tavolara sullo sfondo e il bagno di Geppi Cucciari "autunno in Sardegna"

Cronaca

Tragedia nel nord Sardegna, incendio in casa: muore un uomo

Sorso. Per cause da accertare, un incendio è divampato in una abitazione in via Tuveri a Sorso. Il bilancio è di un morto, un uomo di 77 anni del luogo: inutili i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri p...