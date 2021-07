Soprintendenza boccia Puc Nizzi: troppo cemento, ambiente a rischio

Olbia. La debacle del Puc by Nizzi non è stata certificata solo dalla Regione Sardegna e dalle 167 pagine di osservazioni che gli uffici regionali hanno spedito, in sede di copianificazione, al Comune di Olbia: anche la Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio delle Province di Sassari e Nuoro, ha dato il suo parere per lo più negativo allo strumento di pianificazione voluto dall'amministrazione.

Nel documento, la Soprintendenza parte ricordando che il territorio olbiese - per le sue caratteristiche naturali - è oggetto di notevole interesse pubblico e che per questo motivo "la sua pianificazione urbanistica sia da considerarsi di interesse particolarmente importante per la tutela del paesaggio nazionale". Questo, specifica l'ufficio, si concretizza in una stretta relazione tra la pianificazione e la "conservazione delle aree tutelate".

Una volta esaminato il Puc by Nizzi, la Soprintendenza usa parole come macigni per esprimere tutto ciò che non approva dello strumento di pianificazione che, secondo l'ufficio, è orientato prettamente a cementificare le coste: "questa Soprintendenza esprime notevoli perplessità e preoccupazione verso una prospettiva orientata prettamente all'individuazione di aree edificabili a vocazione turistica, situate in vicinanza della costa. È opportuno ricordare, a questo proposito, che il P.P.R. indica tra i suoi principi generali, all'art. 3, l'alleggerimento della eccessiva pressione urbanistica, in particolare nelle aree costiere".

Secondo la Soprintendenza, le scelte dell'amministrazione Nizzi potrebbero non tutelare il patrimonio paesaggistico che, lo ricordiamo, in quanto tale non è proprietà di qualcuno ma è bene collettivo: "Nel caso specifico di Olbia, la peculiare distribuzione del patrimonio edilizio, dettata dalla particolare localizzazione costiera del territorio, imporrebbe, in sede di pianificazione urbanistica, al fine di un’effettiva salvaguardia del territorio e del contesto ambientale, una particolare attenzione nell’individuazione delle effettive esigenze abitative e, conseguentemente, delle aree da destinare al turismo. Si ritiene infatti che le scelte dell’Amministrazione Comunale potrebbero compromettere le esigenze di tutela e conservazione di tale patrimonio paesaggistico di incommensurabile valore".

La Soprintendenza, in questo senso, è perfettamente allineata alla Regione Sardegna: la bocciatura per le nuove cubature turistiche è pressoché totale. "Il PUC pone le sue basi su un significativo incremento della ricettività in particolare alberghiera. A seguito dell’accoglimento da parte dell’Amministrazione Comunale di alcune osservazioni ed emendamenti, è stato previsto un ulteriore incremento rispetto a quanto in precedenza stabilito. Le zone turistiche F4 (insediamenti turistico alberghieri di nuovo impianto) e F5 (attrezzature ricettive alberghiere e di servizio per la fruizione turistica) coinvolgono una superficie di territorio di 2.020.499 mq e prevedono la realizzazione di volumi per 477.805 mc con una prospettiva di 2892 nuovi posti letto", premette la Sopritendenza.

La prima 'bocciatura' è per le zone F4 e per le aree individuate a Rudalza e Porto Rotondo: "Le sottozone turistiche F4 (insediamenti turistico alberghieri di nuovo impianto) e C3a5.2 (Espansioni in programma con Progetto Norma di Porto Rotondo e Rudalza) si configurano come completamento di insediamenti esistenti nelle località di Porto Rotondo e Rudalza, caratterizzate da prevalenza di edificato residenziale rispetto alla ricettività alberghiera e alla quasi totale assenza di servizi pubblici. Le nuove edificazioni proposte andrebbero ad aumentare la pressione antropica negli spazi residuali con carattere di naturalità e a modificare l’assetto urbanistico costiero traslando significativamente l’attuale margine del

costruito e privando gli insediamenti esistenti delle fasce verdi circostanti. Occorre evidenziare come in tale contesto, sarebbe prioritario prevedere di attuare interventi di rigenerazione urbana e territoriale, di recupero del patrimonio edilizio e miglioramento della qualità architettonica dell’esistente anche attraverso operazioni di adeguamento tipologico, mitigazione ambientale o modifiche alla destinazione d’uso verso forme di

ricettività".

naturalità e a modificare l’assetto urbanistico costiero traslando significativamente l’attuale margine del costruito e privando gli insediamenti esistenti delle fasce verdi circostanti. Occorre evidenziare come in tale contesto, sarebbe prioritario prevedere di attuare interventi di rigenerazione urbana e territoriale, di recupero del patrimonio edilizio e miglioramento della qualità architettonica dell’esistente anche attraverso operazioni di adeguamento tipologico, mitigazione ambientale o modifiche alla destinazione d’uso verso forme di ricettività".

La "Caporetto" è soprattutto per i campi da golf con strutture ricettive a Sa Testa e Capo Ceraso che "potrebbero arrecare pregiudizio in termini di potenziale compromissione della naturalità delle aree, nonché di struttura, stabilità, connessione e funzionalità ecosistemica dei siti. In ordine alla compatibilità delle suddette scelte di pianificazione, non risultano indicate dall’Amministrazione Comunale azioni coerenti con i principi di tutela e conservazione di un patrimonio paesaggistico di tale rilevanza".

Anche su Porto Rotondo c'è qualcosa che, secondo la Soprintendenza, proprio non va: la definizione del centro come zona B quando, per le sue caratteristiche storiche, dovrebbe essere zona A.

Il giudizio finale è senza appello: il piano va rivisto in modo sostanziale: "Stante le numerose criticità sopra evidenziate, questa Soprintendenza ritiene fondamentale un sostanziale ridimensionamento delle previsioni di espansione nelle sottozone F4 e C3a5.2. Per quanto attiene le delimitazioni di cui alle sottozone F5, valutato il contesto di particolare vulnerabilità e le peculiarità dei luoghi,questo Ufficio considera tali aree omogenee non compatibili con la conservazione del patrimonio culturale paesaggistico di questo territorio".