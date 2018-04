Gala Kick boxing e Muay Thai: successo per gli olbiesi

Olbia, 09 marzo 2018 – Sabato 24 e domenica 25 marzo si è tenuto, a Uta, uno dei più importanti eventi di Kick Boxing e Muay Thai in Sardegna; l’evento è stato organizzato dalla KGB di Cagliari, di Chicco Loche e Giancarlo Tatti, ed era aperto a tutte le federazioni.

Sabato 24 si è svolto il gala di contatto pieno di Kick Boxing e Muay Thai, che prevedeva come Main Event l’incontro per il mondiale di Muay Thai, vinto da Checco Demontis. La SK1 schierava tre atleti nel K1; bellissima vittoria di Edoardo Santini, al suo esordio in contatto pieno a soli 17 anni, nei 55 kg; un’altra grande vittoria nel K1 l’ha ottenuta Pietro Rosas, categoria 60 kg; nel terzo match di K1, 66 kg, sconfitta ai punti per Enrico Spano.

Domenica 25 c’è stata invece la gara di Kick Light e la SK1 si è presentata schierando Laura Monaco, nei 50 kg seniores, e, negli juniores 10/13 anni, Diego Franceschi, Samuele Silanos, Cristian Silanos e Davide Brandanu.

Strepitoso oro di Laura Monaco, prima donna, dopo tanti anni, a raccogliere lo scettro lasciato dalla pluricampionessa sarda Cristina Deiana; da sottolineare che Laura è riuscita a vincere l’oro, nella stessa stagione, sia nella MMA che nella Kick Light.

Tra gli juniores, oro per Diego Franceschi al suo esordio, oro per il pluricampione sardo Samuele Silanos, oro per il pluricampione sardo Davide Brandanu e grandissimo argento per Cristian Silanos, secondo dopo aver disputato ben tre incontri (dieci i partecipanti per la sua categoria, dato che valorizza ancor più il suo secondo posto e che gli da un peso ben diverso dall’argento vantato da molti atleti, arrivati secondi ma su soli due partecipanti in categoria).

Soddisfazione da parte dei maestri Stefano Ibatici e Gabriele Manunta che ringraziano gli atleti “per tutto l’impegno dedicato a questo evento; un ringraziamento speciale anche agli organizzatori dell’evento“, si legge nella nota stampa.