Siniscola, quasi due minuti di bellezza: ecco il video per promuovere il turismo

Siniscola, 4 agosto 2020 – Il nuovo video “Siniscola verso la libertà” è online su youtube e su tutti i canali istituzionali del comune. È un video promozionale con l’intento di valorizzare il turismo nel web e sui social della zona di Siniscola.

Lo spot è stato realizzato da Gianluca Flore, videomaker che da anni si occupa di promuovere le bellezze della Sardegna valorizzandole tramite le riprese con il drone. La protagonista femminile è Angela Bacciu, blogger e guida turistica regionale e la voce narrante è di Marco Moledda, attore di teatro.

Nel video sono visibili bellezze come: la vetta del Montalbo, la spiaggia di Berchida, Capo Comino, Santa Lucia, il Nuraghe sas Piperas, la Tomba dei Giganti su Picante, la Grotta Gana’e Gortoe, La Caletta, Sa petra ruja.

Della durata di un minuto e mezzo nel video sono presenti panorami mozzafiato che fanno venir voglia di vivere una vacanza unica nell’isola. Lo scopo dell’Assessorato al Turismo del Comune di Siniscola con la realizzazione e diffusione di questo spot è quello di far godere in piena sicurezza una splendida vacanza, in modo tale che il turista possa portare con sé ricordi e sensazioni di posti unici.