Sequestrate sei "macchinette" illegali: multe per 66mila euro

Cagliari. Continua l’attività di presidio del territorio contro il gioco illegale dei funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) in servizio presso l’Ufficio dei Monopoli per la Sardegna.

In quattro esercizi commerciali delle province di Sassari, Cagliari e Sud Sardegna sono stati sequestrati sei apparecchi da divertimento illegali non collegati alla rete telematica ADM, che permettevano di giocare su diverse piattaforme di gioco in assenza dei titoli autorizzatori.

Le apparecchiature, prive di codice identificativo, mostravano a video diverse piattaforme di gioco, attraverso le quali si accedeva, con l’introduzione di denaro, ad una molteplicità di altri giochi.

I funzionari, pertanto, hanno provveduto alla contestazione delle violazioni dell’art. 110, comma 9, lett. f-quater TULPS (apparecchi destinati al gioco non rispondenti alle caratteristiche di cui ai commi 6 e 7 dell’art. 110 TULPS) e dell’art. 110, comma 9, lettera d) TULPS (apparecchi privi dei titoli autorizzatori), nonché all’erogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie in misura ridotta pari a €66.000. In caso di mancata oblazione, è inoltre prevista la chiusura dell’esercizio per un periodo da 30 a 60 giorni, oltre la confisca degli apparecchi e di eventuali somme in essi contenute. Poiché si tratta di apparecchiature che funzionano in totale evasione d’imposta, si provvederà anche al calcolo dell’imposta dovuta all’Erario.