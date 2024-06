Secondo appuntamento con il Cala d’Ambra Music Festival

San Teodoro. Si intitola “Mina ritratta in bianco e nero” l’omaggio alla star italiana dalla voce e dal talento inconfondibili, che andrà in scena oggi, 29 giugno, alle ore 19.00 al Cala d’Ambra Festival di San Teodoro. Secondo appuntamento con Il festival nato nel 2021, oggi in costante crescita anche grazie alle scelte effettuate dal direttore artistico Carlo Sezzi. Quest’anno il Cala D’Ambra Music Festival, ha il patrocinio del comune di San Teodoro e continua a fare rete con il circuito del Blues in Sardegna e con il San Teodoro Jazz Festival.

Questa sera il pubblico potrà assistere allo spettacolo dedicato alle più belle canzoni di Mina, con arrangiamenti che vanno dalle ballad jazz, al fusion, all’acustico e al tango. Da qui il titolo dello spettacolo “Mina ritratta in bianco e nero”, titolo che descrive appieno le infinite sfaccettature interpretative attinte da grandi compositori come Jobim, Carlo Alberto Rossi, Modugno, Carrillo, Serrat e Tenco.

Una sottile e raffinata ricerca che spazia nelle pieghe più introspettive e sconosciute della discografia dell’inconfondibile artista, ispirata alla vasta produzione della cantante. Protagonista sul palco Rita Casiddu, che ha studiato le tecniche di impostazione vocale con Antonella Ruggero, e ha partecipato ai seminari di canto jazz diretti da Paolo Fresu, l'artista sarà accompagnata da Simone Sassu al pianoforte, Lorenzo Sabattini al contrabbasso e Jacopo Careddu alla batteria. L’associazione “La Jacia”, organizzatrice del Festival, proponendo i suoi concerti con ingresso gratuito, oltre all’ascolto di musica di qualità con vista su Cala d’Ambra, si conferma attrattiva sia per gli appassionati della musica blues, sia per i tanti cultori della musica dal vivo di alto spessore.