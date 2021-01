Screening ‘Sardi e sicuri’: su 26.936 tamponi 142 positivi

Tortolì, 6 gennaio 2020 – Successo per la prima fase di ‘Sardi e sicuri’ , il progetto di screening di massa per il rilevamento del Covid-19 promosso dalla Regione Sardegna: “Abbiamo ottenuto un primo importante risultato. Il modello adottato dalla Regione funziona e potrà essere replicato in tutta l’Isola, attraverso gli step successivi. I cittadini, con la propria vasta adesione, hanno dimostrato grande sensibilità e solidarietà ed è un fatto che ci rende orgogliosi di essere sardi. Il nostro obiettivo è quello di spezzare le catene di contagio e abbattere la circolazione virale sul nostro territorio per portare la Sardegna il più rapidamente possibile fuori dall’emergenza”. Lo dichiara il Presidente della Regione, Christian Solinas, esprimendo soddisfazione per i primi risultati registrati dal progetto ‘Sardi e sicuri’, la più grande campagna di screening mai realizzata nell’Isola. In Ogliastra, nella prima fase del test nelle giornate del 4 e 5 gennaio, sono stati eseguiti 26.936 tamponi antigenici pari all’80% del target individuato per l’attività di screening sulla popolazione residente nei 23 comuni dell’area: 14.218 tamponi eseguiti nella prima giornata e 12.718 nella seconda. Le positività rilevate al tampone antigenico sono 142. Le persone risultate positive sono state sottoposte al test molecolare e in base alle positività accertate e confermate sono avviate immediatamente le operazioni di tracciamento.

Il test antigenico sarà ripetuto sulla popolazione l’11 e il 12 gennaio. “Questa prima tappa ci consente di affinare l’intera macchina dello screening in vista delle prossime fasi sul resto dell’Isola. La sanità ogliastrina, grazie al supporto di tutto il territorio ha dato grande prova di efficienza sia sul piano organizzativo, sia su quello operativo” ha dichiarato l’assessore regionale della Sanità, Mario Nieddu.