Scacchi: Olbia vince due titoli provinciali

Olbia, 19 marzo 2019 – Gli scacchi, vero e proprio sport dove è protagonista l’intelligenza, è stato il re dello scorso 13 marzo, quando nella palestra comunali di Telti sono stati celebrati i Campionati Provinciali Scolastici.

Circa 270 piccoli scacchisti in erba si sono radunati nel paese gallurese per sfidarsi a colpi di Alfiere, Cavallo, Re e Regina: in palio vi era il titolo provinciale.

A organizzare l’evento è stato Giuseppe Corbo del Circolo di Scacchi “Arzachess” con sede a Olbia, presso l’oratorio della Sacra Famiglia.

Gli scacchi affascinano l’umanità da oltre 2000 anni e continuano a essere una grande palestra di logica, scienza, bellezza, strategia e rispetto delle regole.

A Telti, Olbia si è fatta onore con la scuola Santa Maria e le sue due squadre: una femminile (Arianna Zanella, Irene Bruno, Martina Deiana e Beatrice Orrù) e una maschile (Gabriele Piccinnu, Tommaso Farina, Loris Frau, Luca Suilis).

Grazie al supporto della maestra Iana Fioredda, i bambini e le bambine hanno dato il meglio e hanno conquistato il titolo, passando ai campionati regionali.

Il circolo degli scacchi aspetta tutti gli appassionati e i curiosi ogni giovedì, dalle 17 alle 20 presso l’oratorio della Sacra Famiglia di Olbia.