Sardegna: Tari scontata adottando un cane al canile municipale

Olbias, 3 gennaio 2020 – E’ fatto risaputo che entrare in un canile e decidere di adottare un randagio è un’azione che fa bene al nostro cuore offrendo la possibilità di una buona vita ai cani più sfortunati e maltrattati.

Ma a quanto pare da ora in poi nella città sarda di Loceri, adotterà un cane randagio avrà uno sconto sulla Tari del proprio immobile. Il primo cittadino della cittadina nel nuorese Roberto Uda, sta promuovendo una vera e propria campagna di sensibilizzazione contro il randagismo.

Come riporta anche L’Unione Sarda questo a quanto pare potrebbe essere un valido incentivo a far si che le spese di mantenimento del canile municipale vengano alleggerite dal buon cuore dei residenti, che sarebbero ben lieti di trovarsi qualche soldo in più a fine anno.

Qui infatti la Tari può arrivare a toccare anche i 500 euro, mentre la gestione annuale del canile è di circa 20 mila euro.

Quanto le casse del comune riusciranno a risparmiare potrà essere investito ad esempio per il bene pubblico e per le scuole.

Insomma è proprio il caso di dire: chi trova un’amico (a quattro zampe), trova un tesoro.