Sardegna: stop alla corsa più rosa per allerta Coronavirus

Olbia, 27 febbraio 2020 – Le manifestazioni sportive della Sardegna registrano un altro fermo a causa dell’allerta nazionale diramata in merito al Coronavirus.

Apprendiamo che la corsa di sole donne in programma il prossimo8 marzo a Cagliari non si terrà. La manifestazione tutta rosa che aveva registrato il record di iscritte con ben 17.600 è stata rinviata.

E così bisognerà attendere la sera del prossimo 6 giugno per correre tutte insieme la SoloWomenRun. Sarà il tramonto rosa dei record.

E’ stata una decisione molto discussa e sofferta a cui sono giunti gli organizzatori dell’evento sportivo, congiuntamente al Comune di Cagliari, alla Regione Sardegna, e alla Prefettura. Si è voluto così arginare la possibilità di rischio per la salute pubblica, tenendo conto anche della grande affluenza di partecipanti provenienti da tutta l’Italia.

Sarà di certo solo rinviatala giornata sportiva che non verrà di certo minata nel suo intento di voler essere un momento ad alto valore simbolico ed emozionale per le migliaia di donne che si ritroveranno alla partenza fissata in via Roma.

E’ possibile ancora iscriversi alla Cagliari SoloWomenRun 2020 a partire dal prossimo lunedì 9 marzo. Nel frattempo, le consegne dei kit SWR già acquisiti si terranno regolarmente presso il centro commerciale La Playa con il ritiro per le singole iscritte il 5 marzo dalle 15 alle 20 e il 6-7 marzo dalle 9 alle 14 e dalle 15 alle 20. Per gruppi e associazioni le referenti devono inviare una mail a [email protected]

Pronte al via?