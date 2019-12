Sardegna, riciclo rifiuti: due imprese sarde al top in Italia

Olbia, 17 dicembre 2019 – Ancora una volta la Sardegna si conferma essere in prima fila quando si tratta di scendere in campo per il recupero ecologico del suo territorio

Sono state menzionate le città di Guspini e Quartumenzionate nell’annuale rapporto italiano sul riciclo realizzato dalla Fondazione sviluppo sostenibile con Ispra e ministero dell’Ambiente.

Si va consolidando sempre più una rete di collaborazione attiva che coinvolge ricerca, impresa, rivenditori finali , e università. Edizero architecture for peace, aziende in sinergia con Essedi Srl di Guspini, si distinguono per le loro buone pratiche e per le tecnologie all’avanguardia che si occupano del riciclo dei rifiuti organici e dei fanghi.

Queste realtà recuperano con successo diverse tipologie di scarti: agricoli, boschivi, vinacce, i sottolavorati di verdure, birra, sfalci, cortecce, lana, food e agro-alimentari, gusci calcarei, sughero, e canapa. Con tutti questi composti a chilometro corto vengono realizzati biomateriali certificati utilizzati nello specifico per l’efficienza energetica e acustica, per l’edilizia, per rifiniture di prestigio nell’interior design, nell’ ingegneria ambientale, nel disinquinamento, nella geotecnica, e nelle bonifiche ambientali.

Una nuova fonte di reddito che coinvolge le piccole attività della regione.

Stessa filosofia aziendale legata all’ambiente anche per Ecocentro Sardegna Srl di Quartu che grazie ad un’avanzata tecnologia di lavaggio riesce a separare i rifiuti recuperati dalla pulizia delle spiagge . Si attua così sabbia il riciclo della parte organica. In contemporanea si riesce a restituire agli arenili originari gran parte della sabbia prelevata, andando a limitare il fenomeno di erosione delle spiagge.

Un brevetto tutto italiano unico nel suo genere a livello europeo che coinvolge anche le alghe rimosse dai litorali trasformandole in ottimo materiale utilizzato nella bioedilizia. Questo sistema così all’avanguardia è già stato testato con successo ad Alghero andando a rimuoverr circa 2.500 tonnellate di posidonia mista a sabbia e rifiuti. Grazie al nuovo processo ben 1.200 tonnellate di sabbia sono tornate a far parte della splendida spiaggia con nuova identità.

Un grande passo avanti che la Sardegna compie a testimoniare il suo costante impegno a difesa dello splendido patrimonio ambientale.