Sardegna, Pronto Soccorso: una App mostra in tempo reale i tempi di attesa

Olbia, 25 agosto 2019- Al giorno d’oggi quasi tutti possedono un telefonino di nuova generazione con il quale navigare in internet. Il cellulare ormai viene utilizzato per ottenere quasi tutte le informazioni.

In queste giornate estive, che purtroppo per alcuni è fatte di lunghe attese in uno dei Pronto Soccorso della Sardegna, è utile ricordare che per conoscere lo stato di affollamento dei presidi medici di cura in emergenza, per ottenere una visita medica urgente in stato di non gravità, ( codice bianco e verde) senza attendere troppo basta appunto utilizzare il proprio telefonino.

Aprendo questo link dedicato della Regione Sardegna e, digitando a sinistra la ASSL di riferimento, e quindi il nome del Pronto Soccorso dove si intende entrare, si può comodamente da casa, o dal proprio cellulare, verificarne l’affluenza ed eventuamente scegliere la struttura più congeniale alle proprie esigenze. È inoltre possibile scaricare la App dedicata.

Si legge infatti che il Monitor di Pronto Soccorso permette di consultare in tempo reale lo stato di affollamento delle strutture di Pronto Soccorso della Sardegna.

Per i Pronto Soccorso che interessano al proprio caso si possono visualizzare le seguenti informazioni:

• Numero di pazienti in visita, distinti per codice colore

• Numero di pazienti in arrivo da 118, distinti per codice colore

• Numero di pazienti in attesa di visita, distinti per codice colore

• Tempo massimo di attesa di visita attuale per i codici verdi e bianchi

• Stima dei tempi di attesa previsti per i nuovi accessi con codici verde e bianco

Una pagina del Monitor mostrerà la posizione delle strutture di Pronto Soccorso sulla mappa della Sardegna, individuando quelle più vicine, ciascuna con i rispettivi tempi di attesa, distanza e durata del percorso. Sarà inoltre possibile generare il percorso da seguire in auto o a piedi per raggiungere il Pronto Soccorso prescelto.

I Pronto Soccorso di interesse possono essere individuati per

• Area vasta urbana (Cagliari e Sassari)

• Azienda Sanitaria

• Vicinanza rispetto alla tua posizione

Come ci spiega una nostra affezionata lettrice che opera nel settore medico ” In questo modo, i pazienti vengono curati in tempi ragionevoli in strutture adeguate a trattare la loro patologia e, contemporaneamente, i Pronto Soccorso ad elevata intensità di cura (DEA di I e II livello) non sono intasati e possono dedicarsi alla cura dei pazienti critici.”