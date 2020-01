Sardegna: professore di 39 anni muore durante l’intervallo della lezione

Monserrato, 26 gennaio 2020 – Un professore universitario è morto dopo essersi improvvisamente accasciato nel corridoio della facoltà di Medicina della Cittadella universitaria di Monserrato.

Come riporta l’Unione Sarda il professore, originario di Alghero, si chiamava Alberto Nori e aveva 39 anni. Gli studenti trovandolo a terra privo di sensi hanno cercato di fare di tutto per salvargli la vita, immediato il trasferimento alla Rianimazione del Policlinico universitario, ma per lui purtroppo non c’è stato nulla da fare.

La notizia della scomparsa del giovane professore, insegnava Logopedia all’Università, ha destato subito profondo cordoglio.