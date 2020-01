Sardegna: nuove opportunità in arrivo con il microcredito

Olbia, 2 gennaio 2020 – Il nuovo anno appena entrato si apre sotto i migliori auspici.

Sono previste per la nostra Isola nuove opportunità di sviluppo imprenditoriale. E’ notizia degli ultimi giorni che la Regione Sardegna abbia pubblicato un avviso in merito all’accesso per il microcredito.

A beneficiarne dovranno essere soprattutto i disoccupati, le donne e quelle imprese presenti nelle zone ad alto rischio di spopolamento. Un’iniziativa rivolta a rafforzare le iniziative aziendali, dando un nuovo slancio all’imprenditoria sarda.

Il fondo regionale sardo del microcredito permetterà così di dare il via a quei progetti compresi tra cinquemila euro, fino ad un massimo di 35mila.

L’agevolazione ha quattro sezioni ben distinte in cui la prima e la terza sono rivolte ai soggetti disoccupati che vogliono fare impresa in territorio sardo, e a coloro che pur essendo occupati, desiderano realizzare nuovi investimenti per l’ampliamento, la diversificazione o l’innovazione di imprese già esistenti sul territorio.

E’ presente una sezione tutta rivolta alle donne, e una che riguarda invece le iniziative imprenditoriali che verranno realizzate nelle isole minori o nelle zone ad alto tasso di spopolamento.

Ci sarà tempo fino la metà del mese di gennaio 2020 per la presentazione della domanda, alla quale bisognerà allegare il business plan e tutta la documentazione richiesta. La procedura potrà essere attuata nella piattaforma Sardegna Lavoro del sito della Regione.

Il microcredito risulta essere sempre più un valido strumento finanziario di ampia valenza nel contesto imprenditoriale della nostra Isola. Spesso consente di arginare gli attuali fenomeni di povertà, andando a supportare tutte quelle figure che vengono definite abitualmente non bancabili.

Una grande opportunità con il nuovo anno appena entrato, da non perdere.