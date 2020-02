Sardegna: nuove assunzioni da Acqua e Sapone, ecco come fare

Olbia, 3 febbraio 2020 – Arrivano nuove opportunità di lavoro in ambito commerciale sul territorio della Sardegna.

Questa volta è una delle catene di distribuzione più proficue e attive in Italia, che sta cercando nuovi elementi da inserire nella sua rete commerciale in Sardegna.

L’annuncio offre la possibilità di candidarsi per le disponibilità d’impiego presso uno dei suoi 25 punti vendita sull’Isola, o per le prossime aperture in programma, sia in Sardegna che altrove.

Basterà accedere alla pagina ufficiale di Acqua & Sapone e nella sezione lavora con noi immettere la propria candidatura attraverso il modulo, selezionando la regione e la provincia desiderata.

Una nuova opportunità professionale da cogliere al volo.