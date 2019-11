Sardegna: maxi sequestro di droga e armi

Nuoro, 24 novembre 2019 – Maxi operazione dei Carabinieri del Comando provinciale di Nuoro coordinata dal Pm della Procura di Nuoro Irene Satta.

Nel corso di tre distinte perquisizioni in alcune abitazioni disabitate di Orgosolo sono stati rinvenuti settecento chilogrammi di marijuana pronta per essere commercializzata, per un valore di circa 3 milioni di euro.

Durante l’operazione, che tenuto impegnati per cinque giorni i Carabinieri del Reparto operativo e della Compagnia di Nuoro, le Unità Cinofile dello Squadrone Cacciatori di Abbasanta e delle squadriglie di Nuoro e Prato-bello e i militari della stazione di Orgosolo, sono stati sequestrati 13mila euro in contanti, 59 monete antiche, armi ed esplosivo: un fucile calibro 12, una pistola cal. 9×21, due pistole cal. 7,65, una pistola cal. 38, tutte con matricola abrasa e con munizioni; 1,9 kg di gelatina da cava e 10 metri di miccia detonante a lenta combustione e 70 gr. di coca.

I Carabinieri hanno tratto in arresto S. M. 51 anni, G. G.M. e S. L. M., rispettivamente padre e figlio di 59 e 27 anni, accusati a vario titolo di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, arma clandestina, esplosivo e miccia detonante, arma comune da sparo, materiale archeologico e ricettazione. Gli arresti sono stati tutti convalidati dalla Gip Teresa Castagna. Due di loro si trovano nel carcere di Badu ‘e Carros, mentre G. G. M. è stato scarcerato. (Fonte Ansa Sardegna).