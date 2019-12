Sardegna: latitante pubbica selfie su FB, acciuffato

Cagliari, 21 dicembre 2019- Si era rifugiato in Spagna, non lontano da Siviglia, per evitare l’arresto con l’accusa di essere l’uomo di punta di un gruppo criminale, lo stesso che ad Elmas, in provincia di Cagliari, avrebbe messo assegno furti e rapine in abitazioni a danno di anziani.

Gli episodi per il quale il giovane A. C. di 25 anni, deve scontare 6 anni e nove mesi di reclusione risalgono al 2015. L’ordine di carcerazione era stato emesso lo scorso settembre, ma lui era volato in Spagna.

La voglia di mostrare la sua immagine su FB, mentre sorseggiava champagne a bordo piscina lo avrebbe tradito.

Grazie a quelle foto, pubblicate sui social network sotto pseudonimo, i carabinieri del Nucleo investigativo del Comando provinciale di Cagliari hanno ricostruito e seguito tutti i suoi spostamenti.

Rientrato in Italia con documenti falsi, lo scorso 20 novembre, il giovane è stato rintracciato e catturato ad Elmas, a casa di una sua amica 40enne.

Al bliz nell’appartamento ha preso parte anche una squadra dei Cacciatori di Sardegna: la ragazza che lo ospitava è stata denunciata per favoreggiamento, lui è stato trasferito al carcere di Uta. (Fonte Ansa Sardegna)