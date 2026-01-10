Sardegna in bianco: neve su tutta l’Isola

Saturday, 10 January 2026
Olbia. Il Centro Funzionale Decentrato di Protezione Civile, in data odierna, ha emesso a partire dalle ore 14:00 del 10.01.2026 e sino alle 23:59 del 11.01.2026 un avviso di allerta per: neve.
L'avviso riguarda Iglesiente e Campidano (le nevicate sono previste a quota 1000 mt), mentre per Montevecchio Pischinappiu, Flumendosa Flumineddu, Tirso, Gallura e Logudoro le nevicate sono previste a partire da quote di 800 mt.
Le Precipitazioni saranno isolate, anche a carattere di rovescio o temporale, con cumulati localmente moderati. Le Nevicate sono previste a partire dagli 800 m. I Venti saranno forti da Nord-Ovest, con rinforzi fino a burrasca. Previste mareggiate sulle coste esposte a Nord-Ovest.
L'avviso di criticità e tutti i documenti emessi dal Centro Funzionale sono consultabili al seguente indirizzo web:
http://www.sardegnaambiente.it/index.php?xsl=2273&s=20&v=9&nodesc=1&c=7092
Avvertenze pioggia: in presenza di fenomeni temporaleschi è consigliabile restare nelle proprie abitazioni, se ti trovi in un locale seminterrato o al piano terra, salire ai piani superiori, lim tare i trasferimenti in auto ai soli casi di urgenza, mantenersi informati sull'evoluzione dei fenomeni, sulle misure da adottare, sulle procedure da seguire indicate dalle strutture territoriali di protezione civile; altresì, è fatto divieto di attraversare torrenti in piena sia a piedi che con qualsiasi mezzo, di sostare in prossimità di ponti e argini di torrenti e/o fiumi e di attraversare sottopassi.
Avvertenze – neve: massima prudenza limitando gli spostamenti in auto ai soli casi indispensabili, prestando attenzione al fondo stradale; guidare con particolare prudenza in quanto è possibile la formazione di ghiaccio sulle strade. Non utilizzare mezzi di trasporto a due ruote.
Le norme di comportamento da adottare prima, durante e dopo fenomeni meteo-idrogeologici e idraulici sono consultabili al seguente indirizzo web:
http://www.sardegnaambiente.it/documenti/20_467_20190227151334.pdf
