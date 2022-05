Sardegna, è iniziata la stagione degli incendi: ieri 11 roghi

Cronaca

Scontro sull'Orientale Sarda: 4 feriti, 3 auto coinvolte

Muravera. Ancora un brutto incidente in Sardegna, questa volta sull'Orientale Sarda nei pressi del Comune di Muravera. Per cause ancora da accertare, tre auto si sono scontrate. Il bilancio è di quattro feriti. Per consentire i soccorsi, l'Ori...