Sardegna, continuità aerea: Volotea esclusa

Olbia. La compagnia aerea Volotea è stata esclusa dalla gara per la continuità territoriale dal 15 ottobre al 14 maggio. Una notizia riportata dalla Regione Sardegna, specificando che, dopo la valutazione dell'Assessorato regionale dei Trasporti la "documentazione presentata da Volotea per ciascuna delle 6 rotte previste nella procedura di emergenza per l'assegnazione del sevizio di continuità territoriale aerea è risultata carente. Si procederà ora alla verifica dei requisiti dichiarati dall'altro concorrente". Il tutto per un problema burocratico ma decisivo, infatti la compagnia low cost nei documenti inviati non avrebbe inserito la ragione sociale e nemmeno la copia della carta d'identità del rappresentante legale della società.