Sardegna: basta vie intitolate ai maschi

Olbia, 22 gennaio 2020 – Fin quando non ci si si ferma un attimo a pensarci, non ci si rende conto che anche per le strade della nostra città si è circondati principalmente da uomini. E non parliamo di individui in transito o in sosta: si tratta dei personaggi a cui vengono intitolate strade, vicoli e piazze. La maggioranza di sesso maschile.

Particolare l’iniziativa di Maria Pia Ercolini insegnante romana in pensione, che dal 2011 si è appassionata alla questione di genere nella toponomastica italiana.

La sua ricerca “Toponomastica femminile” aggiungere informazioni e curiosità.