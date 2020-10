Sardegna, bar/ristoranti aperti fino alle 23 e restrizioni su aerei e traghetti: ecco ipotesi ordinanza

Olbia, 27 ottobre 2020 – Le elezioni sono passate, la curva dei contagi è sempre alta e da ormai 24-48 ore si attende con ansia l’ordinanza a cui il presidente della Regione Sardegna, Christian Solinas, sta lavorando. Un’ordinanza che sarà condivisa con il Comitato tecnico-scientifico, con i capigruppo del Consiglio regionale e con il Governo Conte.

L’ipotesi su cui la Regione starebbe lavorando, così almeno indicano le indiscrezione da viale Trento, sono interessanti soprattutto per i pubblici esercizi: l’idea è quella di sfruttare appieno il Dpcm emanato da Conte che permette misure più o meno restrittive a seconda dello stato particolare dei territorio. E dunque, ecco che per ristoranti, bar, gelaterie, pub si profilerebbe all’orizzonte l’apertura fino alle ore 23 anziché alle ore 18. Bisogna capire se questa opzione è fattibile e se, nel caso, possa essere accompagnata da regole differenti rispetto a quelle decise dal premier Conte nell’ultimo Dpcm (per esempio, il numero di commensali che possono sedersi ad un tavolo).

Poi, scuole: mentre i presidi si sono adattati al Dpcm, dalla Regione Sardegna potrebbe arrivare l’obbligo di didattica a distanza al 100%. Questo permetterebbe l’abbattimento della pressione sul sistema di trasporto pubblico. Altra ipotesi allo studio riguarda la possibilità di contingentare gli ingressi e le uscite dai porti e dagli aeroporti della Sardegna. L’obiettivo sarebbe quello di controllare meglio gli arrivi nell’Isola e forse anche testarli.

L’ordinanza potrebbe arrivare entro le prossime 24 ore.