Sardegna, aumentano i casi di diabete tra i bambini: è primato nazionale

Cagliari. L'Isola detiene un triste primato in termini di casi di diabete in età pediatrica. Uno studio è stato condotto dal Dott. Carlo Ripoli Dell'Ospedale Microcitemico di Cagliari, responsabile della Struttura Semplice Dipartimentale di Diabetologia Pediatrica. La ricerca è stata condivisa sulla rivista Diabetes Research and Clinical Practice con i nuovi dati sull'incidenza del diabete mellito di tipo 1 in Sardegna, nel periodo 2019-2022 ed evidenzia i seguenti dati: sono 74 casi ogni 100 mila i bambini di età media pari a 9 anni a cui viene diagnosticato il diabete di tipo 1.

Si tratta di dati molto importanti per l'esecuzione dello screening del diabete tipo 1, la ricerca è partita come uno studio pilota condotto in Sardegna e in altre tre regioni italiane su un numero ridotto di bambini, ma dal 2025 sarà esteso a tutta la popolazione pediatrica italiana, come previsto dalla nuova legge 130/2023. Ricerca, studio e analisi dei dati saranno un ottimo strumento capace di poter assistere le indagini che mirano a render qualitativamente migliore la quotidianità dei tanti bambini che soffrono di questa patologia.